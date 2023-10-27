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Новости

27 октября, 16:30

Общество

Новости часа: Москва заключит офсетный контракт на поставку щебня

Новости часа: Москва заключит офсетный контракт на поставку щебня

Новости часа: с начала года по программе реновации построено 49 домов

Собянин принял решение о заключении офсетного контракта с Карелией

Новости часа: с начала года по программе реновации построено 49 домов

Собянин: более 100 новостроек реновации возводится одновременно на месте снесенных домов

Сергей Собянин: первый участок Троицкой линии метро введут в 2024 году

Новости часа: на школьных уроках в столичных музеях за год побывали 88 тыс учеников

Сергей Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро

Новости часа: в выставке-форуме "Россия" будут задействованы 67 объектов ВДНХ

Сергей Собянин рассказал о необычном музейном проекте для столичных школьников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва заключит офсетный контракт на поставку щебня. Он необходим для ремонта дорог, отметил Сергей Собянин.

Мокрый снег в Москве не прекратится до 28 октября. Коммунальщики расчищают дороги и тротуары, сообщили в комплексе городского хозяйства.

На 80% снизилось количество случаев неправильной парковки у аэропорта Внуково после открытия там станции метро. Об этом сообщил Дептранс.

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