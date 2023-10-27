Новости часа: Москва заключит офсетный контракт на поставку щебня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва заключит офсетный контракт на поставку щебня. Он необходим для ремонта дорог, отметил Сергей Собянин.

Мокрый снег в Москве не прекратится до 28 октября. Коммунальщики расчищают дороги и тротуары, сообщили в комплексе городского хозяйства.

На 80% снизилось количество случаев неправильной парковки у аэропорта Внуково после открытия там станции метро. Об этом сообщил Дептранс.