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27 октября, 15:45

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Собянин принял решение о заключении офсетного контракта с Карелией

Собянин принял решение о заключении офсетного контракта с Карелией

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В столице планируют использовать карельский щебень при строительстве дорог. Для этого решено заключить офсетный контракт.

Как сообщил Сергей Собянин, Москва и Карелия станут первыми регионами России, которые подпишут межсубъектный контракт с инвестиционными обязательствами в сфере производства строительных материалов. Победитель конкурса должен будет в течение трех лет создать новое предприятие по выпуску щебня в Карелии.

Потребуется построить производственный комплекс, закупить оборудование и железнодорожные вагоны для перевозки продукции. В свою очередь, правительство Москвы гарантирует закупку более 13 миллионов тонн щебня в течение 10 лет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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