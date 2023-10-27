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Новости

27 октября, 14:30

Город

Новости часа: с начала года по программе реновации построено 49 домов

Новости часа: с начала года по программе реновации построено 49 домов

Собянин: более 100 новостроек реновации возводится одновременно на месте снесенных домов

Сергей Собянин: первый участок Троицкой линии метро введут в 2024 году

Новости часа: на школьных уроках в столичных музеях за год побывали 88 тыс учеников

Сергей Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро

Новости часа: в выставке-форуме "Россия" будут задействованы 67 объектов ВДНХ

Сергей Собянин рассказал о необычном музейном проекте для столичных школьников

Новости часа: занятия проекта "Учебный день в музее" за год посетили 88 тыс школьников

Мэр Москвы: утвердили планировку участка метро от "Кедровой" до "Троицка"

Собянин рассказал о благоустроенных парках и новых арт-объектах ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 102 новостройки по программе реновации одновременно строят на месте снесенных домов. Как рассказал Сергей Собянин, с начала года по программе реновации построено 49 домов.

Московский транспорт в условиях снегопада работает без задержек, а дороги загружены на 3 балла. Это данные ЦОДД.

Расписание движения поездов на МЦД-1 временно изменится с 28 по 30 октября. Об этом сообщили в Дептрансе.

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