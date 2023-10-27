27 октября, 14:30Город
Новости часа: с начала года по программе реновации построено 49 домов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 102 новостройки по программе реновации одновременно строят на месте снесенных домов. Как рассказал Сергей Собянин, с начала года по программе реновации построено 49 домов.
Московский транспорт в условиях снегопада работает без задержек, а дороги загружены на 3 балла. Это данные ЦОДД.
Расписание движения поездов на МЦД-1 временно изменится с 28 по 30 октября. Об этом сообщили в Дептрансе.