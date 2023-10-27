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27 октября, 13:15

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Сергей Собянин: первый участок Троицкой линии метро введут в 2024 году

Сергей Собянин: первый участок Троицкой линии метро введут в 2024 году

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Маршрут будущей Троицкой линии метро стал известен целиком. Как рассказал Сергей Собянин, утвержден заключительный отрезок линии – от станции "Кедровая" до самого Троицка. Также стало известно, что первый участок Троицкой линии метро введут в 2024 году.

Этот участок длиной чуть менее шести километров пройдет вдоль Калужского шоссе и дальше до Октябрьского проспекта. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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