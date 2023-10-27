Новости часа: на школьных уроках в столичных музеях за год побывали 88 тыс учеников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На школьных уроках в столичных музеях за год побывали 88 тысяч учеников. Об этом сообщил Сергей Собянин

На 80% снизилось количество случаев неправильной парковки у аэропорта Внуково после открытия станции метро. Об изменениях рассказал Дептранс.

Снег в Москве будет идти в течение 27 октября, возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. О погодных условиях сообщил комплекс горхозяйства.