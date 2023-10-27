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27 октября, 12:30

Общество

Новости часа: на школьных уроках в столичных музеях за год побывали 88 тыс учеников

Новости часа: на школьных уроках в столичных музеях за год побывали 88 тыс учеников

Сергей Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро

Новости часа: в выставке-форуме "Россия" будут задействованы 67 объектов ВДНХ

Сергей Собянин рассказал о необычном музейном проекте для столичных школьников

Новости часа: занятия проекта "Учебный день в музее" за год посетили 88 тыс школьников

Мэр Москвы: утвердили планировку участка метро от "Кедровой" до "Троицка"

Собянин рассказал о благоустроенных парках и новых арт-объектах ТиНАО

Сергей Собянин: Москва готова принять международную выставку-форум "Россия"

Собянин: на Красной площади 5–7 ноября будет работать музей под открытым небом

Собянин: в Москве открылись еще два волонтерских центра "Доброе место"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На школьных уроках в столичных музеях за год побывали 88 тысяч учеников. Об этом сообщил Сергей Собянин

На 80% снизилось количество случаев неправильной парковки у аэропорта Внуково после открытия станции метро. Об изменениях рассказал Дептранс.

Снег в Москве будет идти в течение 27 октября, возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. О погодных условиях сообщил комплекс горхозяйства.

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