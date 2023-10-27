Новости часа: в выставке-форуме "Россия" будут задействованы 67 объектов ВДНХ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Международная выставка-форум "Россия" задействует 67 объектов ВДНХ. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве. Это данные комплекса городского хозяйства.

Строительство школы более чем на тысячу учеников в ТиНАО планируют завершить в 2024 году. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.