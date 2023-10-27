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Новости

27 октября, 12:00

Город

Новости часа: в выставке-форуме "Россия" будут задействованы 67 объектов ВДНХ

Новости часа: в выставке-форуме "Россия" будут задействованы 67 объектов ВДНХ

Сергей Собянин рассказал о необычном музейном проекте для столичных школьников

Новости часа: занятия проекта "Учебный день в музее" за год посетили 88 тыс школьников

Мэр Москвы: утвердили планировку участка метро от "Кедровой" до "Троицка"

Собянин рассказал о благоустроенных парках и новых арт-объектах ТиНАО

Сергей Собянин: Москва готова принять международную выставку-форум "Россия"

Собянин: на Красной площади 5–7 ноября будет работать музей под открытым небом

Собянин: в Москве открылись еще два волонтерских центра "Доброе место"

Собянин рассказал, что спорткомплекс с бассейном в Зеленограде откроют в 2025 году

Около 40 новых станций метро планируют построить в Москве в ближайшие годы – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Международная выставка-форум "Россия" задействует 67 объектов ВДНХ. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве. Это данные комплекса городского хозяйства.

Строительство школы более чем на тысячу учеников в ТиНАО планируют завершить в 2024 году. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

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