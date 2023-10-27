Новости часа: занятия проекта "Учебный день в музее" за год посетили 88 тыс школьников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 31 площадка задействована в проекте "Учебный день в музее". За прошлый год в нем приняли участие более 88 тысяч ребят, рассказал Сергей Собянин.

Московские аэропорты работают в штатном режиме в условиях снегопада. Об этом заявили пресс-службы авиагаваней.

Улучшенная навигация над дверями вагонов появилась в 147 составах "Москва-2020". Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.