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Новости

27 октября, 11:30

Город

Новости часа: занятия проекта "Учебный день в музее" за год посетили 88 тыс школьников

Новости часа: занятия проекта "Учебный день в музее" за год посетили 88 тыс школьников

Мэр Москвы: утвердили планировку участка метро от "Кедровой" до "Троицка"

Собянин рассказал о благоустроенных парках и новых арт-объектах ТиНАО

Сергей Собянин: Москва готова принять международную выставку-форум "Россия"

Собянин: на Красной площади 5–7 ноября будет работать музей под открытым небом

Собянин: в Москве открылись еще два волонтерских центра "Доброе место"

Собянин рассказал, что спорткомплекс с бассейном в Зеленограде откроют в 2025 году

Около 40 новых станций метро планируют построить в Москве в ближайшие годы – Собянин

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 октября

Собянин: открыт прием заявок на получение знака отличия "За развитие московского спорта"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 31 площадка задействована в проекте "Учебный день в музее". За прошлый год в нем приняли участие более 88 тысяч ребят, рассказал Сергей Собянин.

Московские аэропорты работают в штатном режиме в условиях снегопада. Об этом заявили пресс-службы авиагаваней.

Улучшенная навигация над дверями вагонов появилась в 147 составах "Москва-2020". Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

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