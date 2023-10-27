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27 октября, 08:45

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Собянин рассказал о благоустроенных парках и новых арт-объектах ТиНАО

Собянин рассказал о благоустроенных парках и новых арт-объектах ТиНАО

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В ТиНАО завершили благоустройство парка "Боровский" в поселении Внуковское. Об итогах реализации проекта в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Еще в 2022 году здесь организовали зоны тихого и активного отдыха, проложили пешеходные и велосипедные дорожки. Также появились площадка для воркаута, скейт-площадки и веревочный городок.

В порядок привели и территорию вокруг Лапшинского ручья. Возле него обустроили декоративный каменный лабиринт, а на пустующей поляне появилась игровая зона для детей разных возрастов, с песочницами, качелями, балансирами и другим оборудованием.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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