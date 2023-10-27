Сергей Собянин: Москва готова принять международную выставку-форум "Россия"

Москва готова принимать международную выставку-форум "Россия". Об этом в своем телеграмм-канале рассказал Сергей Собянин.



Выставка будет работать на территории ВДНХ. По словам мэра, найти для такого мероприятия более подходящую площадку невозможно, ведь выставочное пространство ВДНХ исторически связано с главными достижениями страны.

Участники форума разместятся на площади более 250 тысяч квадратных метров. Свои достижения представят регионы, федеральные министерства и крупные госкомпании.

Для мультимедийных экспозиций и нарядной подсветки павильонов даже выделили дополнительные энергомощности, установили 12 трансформаторных подстанций и проложили кабельные линии общей протяженностью 21 километр.

Выставка-форум "Россия" стартует 4 ноября и продлится до 12 апреля. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.