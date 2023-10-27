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27 октября, 07:45

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Собянин: на Красной площади 5–7 ноября будет работать музей под открытым небом

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На Красной площади с 5 по 7 ноября заработает музей под открытым небом. Экспозиция будет посвящена 82-й годовщине легендарного военного парада. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил Сергей Собянин.

Посетители получат возможность познакомится с историей начала Великой Отечественной войны и узнать, как жили москвичи того времени. Также на главной площади страны пройдут театрализованные представления о жизни Москвы в период событий осени 1941 года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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