Собянин рассказал, что спорткомплекс с бассейном в Зеленограде откроют в 2025 году

Спорткомплекс с бассейном откроют в Зеленограде в 2025 году. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе приема граждан.

Жители попросили ускорить строительство. Трехэтажное здание уже возвели. Там разместятся большой и маленький бассейны, тренажерный зал, административные помещения и буфет.

Еще один вопрос касался открытия детского сада в поселении Сосенском. Сад построили на Фитаревской улице. Его открытия очень ждут местные жители.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.