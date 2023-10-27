27 октября, 07:15Город
Собянин рассказал, что спорткомплекс с бассейном в Зеленограде откроют в 2025 году
Спорткомплекс с бассейном откроют в Зеленограде в 2025 году. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе приема граждан.
Жители попросили ускорить строительство. Трехэтажное здание уже возвели. Там разместятся большой и маленький бассейны, тренажерный зал, административные помещения и буфет.
Еще один вопрос касался открытия детского сада в поселении Сосенском. Сад построили на Фитаревской улице. Его открытия очень ждут местные жители.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.