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Общество

Собянин продлил выдачу льготных лекарств в коммерческих аптеках до конца 2023 года

Собянин продлил выдачу льготных лекарств в коммерческих аптеках до конца 2023 года

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Пилотный проект по выдаче льготных лекарств в коммерческих аптеках продлили до конца 2023 года. Постановление подписал Сергей Собянин.

Проект создан для удобства льготников, которые могут получать бесплатные лекарства не только в аптечных пунктах поликлиник, но и в других аптеках города. Лекарства отпускают по электронным рецептам, выданным в поликлинике.

К проекту уже присоединились свыше 350 коммерческих аптек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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