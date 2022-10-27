Собянин продлил выдачу льготных лекарств в коммерческих аптеках до конца 2023 года

Пилотный проект по выдаче льготных лекарств в коммерческих аптеках продлили до конца 2023 года. Постановление подписал Сергей Собянин.

Проект создан для удобства льготников, которые могут получать бесплатные лекарства не только в аптечных пунктах поликлиник, но и в других аптеках города. Лекарства отпускают по электронным рецептам, выданным в поликлинике.

К проекту уже присоединились свыше 350 коммерческих аптек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.