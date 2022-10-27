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Общество

Новости часа: Собянин упростил процедуру назначения детских пособий семьям мобилизованных

Новости часа: Собянин упростил процедуру назначения детских пособий семьям мобилизованных

Собянин упростил порядок получения детских пособий для семей мобилизованных

Собянин поручил ускорить завершение строительства новой школы на Люблинской улице

Собянин: программа модернизации трамвайной инфраструктуры будет продолжена

Новости часа: Собянин рассказал о новом интервале движения поездов после запуска БКЛ

Собянин: подготовка к открытию движения по всей БКЛ вступила в завершающую стадию

Новости часа: Песков заявил, что РФ готова искать развязки ситуации на Украине

Собянин сообщил об открытии новой дороги в ТиНАО

Новости часа: ВС РФ поразили четыре пункта управления ВСУ

Рабочая группа Госсовета обсудила соцподдержку семей мобилизованных

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Собянин упростил процедуру назначения детских пособий и пособий молодым семьям мобилизованных в Москве. Во время прохождения службы выплаты будут осуществляться без оценки уровня обеспеченности семьи. Об этом сообщили в пресс-службе мэра.

Десять ракет из "Града" выпустили ВСУ по Донецку. Об обстреле заявили местные власти.

Москвичи, привившиеся назальным "Спутником", получат сертификат сроком на один год. О такой мере рассказал Депздрав.

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