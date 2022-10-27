Новости часа: Собянин упростил процедуру назначения детских пособий семьям мобилизованных

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Собянин упростил процедуру назначения детских пособий и пособий молодым семьям мобилизованных в Москве. Во время прохождения службы выплаты будут осуществляться без оценки уровня обеспеченности семьи. Об этом сообщили в пресс-службе мэра.

Десять ракет из "Града" выпустили ВСУ по Донецку. Об обстреле заявили местные власти.

Москвичи, привившиеся назальным "Спутником", получат сертификат сроком на один год. О такой мере рассказал Депздрав.