Собянин открыл новый пригородный вокзал Кокошкино будущего МЦД-4

Сергей Собянин открыл станцию Кокошкино Киевского направления Московской железной дороги после реконструкции. В будущем пригородный вокзал войдет в состав четвертого маршрута МЦД.

"Это будет частью МЦД-4 – самого крупного МЦД, соединит семь вокзалов Москвы. На все вокзалы отсюда можно будет приехать, практически на все", – сказал мэр.

В ходе реконструкции был построен вокзал площадью 4 800 квадратных метров. Внутри обустроили терминал с двумя кассами, систему навигации, установили турникеты. На двух платформах организовали скамейки, стойки SOS и автоматы по продаже билетов.

Новый вокзал должен улучшить комфорт поездок примерно 20 тысяч жителей поселка Кокошкино и ближайших СНТ. В 2022 году власти планируют благоустроить территорию вблизи станции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.