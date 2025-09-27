Собянин: московские школьники стали победителями международной олимпиады по астрономии

Сразу шесть золотых медалей взяли московские школьники на международной олимпиаде по астрономии. Об этом заявил Сергей Собянин.

Больше всего баллов набрала Екатерина Чуркина из школы № 179, став абсолютной победительницей соревнования.

Кроме того, золото получили Николай Гамынин, Владимир Зинин, Иван Пругло, а также Ольга Карасева и Маргарита Цветкова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

