27 сентября, 15:15Мэр Москвы
Собянин: столичные колледжи подключили к цифровой платформе МЭШ
Столичные колледжи подключили к цифровой платформе "Московской электронной школы", сообщил Сергей Собянин
в своем канале в мессенджере MAX. Обучение станет удобнее и современнее и для студентов, и для педагогов.
Теперь им доступен сервис "Колледж МЭШ" в веб-версии на school.mos.ru и в мобильном приложении. Ресурс разработали на основе электронного дневника московских школьников.
