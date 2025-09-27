Собянин: столичные колледжи подключили к цифровой платформе МЭШ

Столичные колледжи подключили к цифровой платформе "Московской электронной школы", сообщил Сергей Собянин

в своем канале в мессенджере MAX. Обучение станет удобнее и современнее и для студентов, и для педагогов.

Теперь им доступен сервис "Колледж МЭШ" в веб-версии на school.mos.ru и в мобильном приложении. Ресурс разработали на основе электронного дневника московских школьников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.