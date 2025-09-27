Собянин: Москва участвует в выставке China International Industry Fair в Шанхае

Москва участвует в выставке China International Industry Fair в Шанхае, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Представлять столицу будет особая экономическая зона "Технополис Москва".

В ней локализовано более 230 компаний, почти половина из которых имеют статус резидента. Всего в Москве сейчас работает 4,5 тысячи промышленных предприятий. В Шанхае они представили передовые разработки в областях промышленной автоматизации, электротехники, машиностроения и новых материалов.

