27 сентября, 10:30Мэр Москвы
Собянин: более 33 тысяч организаций работают в столичной сфере IT и видеоигр
Более 33 тысяч организаций работают в столичной сфере IT и видеоигр, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Это составляет около 30% от всех компаний креативной индустрии.
Только за прошлый год их выручка достигла почти четырех триллионов рублей. На "Фабрике видеоигр" создали 80 пилотных версий в самых разных жанрах.

