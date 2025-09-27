Собянин: более 33 тысяч организаций работают в столичной сфере IT и видеоигр

Более 33 тысяч организаций работают в столичной сфере IT и видеоигр, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Это составляет около 30% от всех компаний креативной индустрии.

Только за прошлый год их выручка достигла почти четырех триллионов рублей. На "Фабрике видеоигр" создали 80 пилотных версий в самых разных жанрах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



