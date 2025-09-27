Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 10:30

Мэр Москвы

Собянин: более 33 тысяч организаций работают в столичной сфере IT и видеоигр

Собянин: более 33 тысяч организаций работают в столичной сфере IT и видеоигр

Собянин: около 100 тыс школьников окончили предпрофессиональные классы

Собянин: в Москве снимают более 90% отечественных фильмов и сериалов

Мэр Москвы: в сфере креативных индустрий работают около 1,4 миллиона человек

Сергей Собянин: завершена реставрация Ростокинского акведука

Собянин объявил о завершении реставрации Ростокинского акведука

Собянин: два новых подразделения пожарных и спасателей начали работать в Москве

Сергей Собянин открыл новые дороги на западе Москвы

Сергей Собянин открыл новую дорогу-связку в Раменках

Сергей Собянин рассказал о реставрации усадьбы Кузьминки

Более 33 тысяч организаций работают в столичной сфере IT и видеоигр, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Это составляет около 30% от всех компаний креативной индустрии.

Только за прошлый год их выручка достигла почти четырех триллионов рублей. На "Фабрике видеоигр" создали 80 пилотных версий в самых разных жанрах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытехнологиигородвидеоСтанислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика