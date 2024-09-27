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27 сентября, 17:15

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Собянин: МЦД продлят в соседние с Москвой регионы

Собянин: МЦД продлят в соседние с Москвой регионы

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Московские центральные диаметры (МЦД) будут продлены в соседние с Москвой регионы, заявил Сергей Собянин на международном форуме "Российская энергетическая неделя".

Как отметил мэр, четыре маршрута МЦД продлятся в Калужскую, Смоленскую, Тульскую и Ярославскую области. Это единый центральный транспортный узел, который будет развиваться. Также планируются и другие крупные проекты по развитию транспорта и соединению столицы с другими городами, добавил Собянин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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