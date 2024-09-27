Собянин рассказал о роли Москвы в развитии энергокомплекса России

Если не развивать энергосети, через пять лет Москва может оказаться в энергодефиците, заявил Сергей Собянин в рамках дискуссии на международном форуме "Российская энергетическая неделя".

По словам мэра, в последние годы значительно увеличились инвестиции в сетевой комплекс. Столица также является важной часть энергосистемы страны и ее власти включены в работу над стратегией развития российского энергокомплекса. Сотрудничество налажено с министерством энергетики, правительством РФ и группой "Россети".

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