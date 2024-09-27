Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 16:15

Новости

Собянин рассказал о роли Москвы в развитии энергокомплекса России

Собянин рассказал о роли Москвы в развитии энергокомплекса России

Собянин рассказал о связи энергосистемы Москвы с регионами России

Новости часа: объем недвижимости в Москве за последние годы увеличился на 30%

Собянин: Москва сохранила энергоэффективность при росте объема инфраструктуры

Собянин: 12,2 млн гостей приняла Москва за первые шесть месяцев года

Новости часа: Собянин принял решение о налоговых льготах еще для 8 резидентов технопарков

Сергей Собянин рассказал, как 3D-технологии помогают столичным медикам

Новости часа: мэр Москвы подвел итоги летнего туристического сезона

Собянин присвоил восьми компаниям статус якорных резидентов технопарков

Мэр Москвы подвел итоги летнего туристического сезона

Если не развивать энергосети, через пять лет Москва может оказаться в энергодефиците, заявил Сергей Собянин в рамках дискуссии на международном форуме "Российская энергетическая неделя".

По словам мэра, в последние годы значительно увеличились инвестиции в сетевой комплекс. Столица также является важной часть энергосистемы страны и ее власти включены в работу над стратегией развития российского энергокомплекса. Сотрудничество налажено с министерством энергетики, правительством РФ и группой "Россети".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыэкономикагородвидеоКсения ЧепенкоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика