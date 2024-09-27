Собянин рассказал о связи энергосистемы Москвы с регионами России

Если не развивать энергосети, через пять лет столица может оказаться в энергодефиците. Об этом заявил Сергей Собянин в рамках дискуссии на международном форуме "Российская энергетическая неделя".

При этом мэр столицы подчеркнул, что в последние годы значительно увеличились инвестиции в сетевой комплекс города. Москва является важной частью энергосистемы страны: работа ведется с министерством энергетики, правительством России, группой "Россети".

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