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27 сентября, 15:15

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Собянин рассказал о связи энергосистемы Москвы с регионами России

Собянин рассказал о связи энергосистемы Москвы с регионами России

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Если не развивать энергосети, через пять лет столица может оказаться в энергодефиците. Об этом заявил Сергей Собянин в рамках дискуссии на международном форуме "Российская энергетическая неделя".

При этом мэр столицы подчеркнул, что в последние годы значительно увеличились инвестиции в сетевой комплекс города. Москва является важной частью энергосистемы страны: работа ведется с министерством энергетики, правительством России, группой "Россети".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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