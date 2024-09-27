27 сентября, 15:15Новости
Собянин рассказал о связи энергосистемы Москвы с регионами России
Если не развивать энергосети, через пять лет столица может оказаться в энергодефиците. Об этом заявил Сергей Собянин в рамках дискуссии на международном форуме "Российская энергетическая неделя".
При этом мэр столицы подчеркнул, что в последние годы значительно увеличились инвестиции в сетевой комплекс города. Москва является важной частью энергосистемы страны: работа ведется с министерством энергетики, правительством России, группой "Россети".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.