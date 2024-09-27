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Новости

27 сентября, 12:45

Новости

Новости часа: Собянин принял решение о налоговых льготах еще для 8 резидентов технопарков

Новости часа: Собянин принял решение о налоговых льготах еще для 8 резидентов технопарков

Сергей Собянин рассказал, как 3D-технологии помогают столичным медикам

Новости часа: мэр Москвы подвел итоги летнего туристического сезона

Собянин присвоил восьми компаниям статус якорных резидентов технопарков

Мэр Москвы подвел итоги летнего туристического сезона

Собянин: сосудистые центры получили 8 ангиографов с функцией 3D-моделирования

Новости часа: щит "София" начал строить новый тоннель в метро Москвы

Собянин: началось строительство нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Новости часа: Собянин рассказал, как прошел летний сезон проекта "Московское долголетие"

Новости часа: Собянин рассказал, как прошел летний сезон проекта "Московское долголетие"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва предоставила льготы восьми высокотехнологичным компаниям, которые являются резидентами технопарков, заявил Сергей Собянин.

Все снегоплавильные пункты столицы готовы к зиме, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

День среднего профобразования отметят в Москве, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

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