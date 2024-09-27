Новости часа: Собянин принял решение о налоговых льготах еще для 8 резидентов технопарков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва предоставила льготы восьми высокотехнологичным компаниям, которые являются резидентами технопарков, заявил Сергей Собянин.

Все снегоплавильные пункты столицы готовы к зиме, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

День среднего профобразования отметят в Москве, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.