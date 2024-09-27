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27 сентября, 12:15

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Сергей Собянин рассказал, как 3D-технологии помогают столичным медикам

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Московские врачи в сосудистой хирургии применяют 3D-моделирование. Для этих целей закупили восемь новых современных ангиографов, рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, с помощью оборудования медики могут провести не только саму операцию, но и ее "репетицию" – во время диагностики заранее спланировать маршрут к очагу поражения сосуда и даже подобрать размер стенда. При этом нет необходимости лишний раз использовать рентген.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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