27 сентября, 12:15Новости
Сергей Собянин рассказал, как 3D-технологии помогают столичным медикам
Московские врачи в сосудистой хирургии применяют 3D-моделирование. Для этих целей закупили восемь новых современных ангиографов, рассказал Сергей Собянин.
По словам мэра, с помощью оборудования медики могут провести не только саму операцию, но и ее "репетицию" – во время диагностики заранее спланировать маршрут к очагу поражения сосуда и даже подобрать размер стенда. При этом нет необходимости лишний раз использовать рентген.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.