Мэр Москвы подвел итоги летнего туристического сезона

Сергей Собянин подвел итоги работы туристической отрасли минувшим летом в своем персональном блоге. По его словам, Москве удалось побить рекорд по турпотоку, который был установлен в 2019 году.

Большинство туристов приезжают в столицу из других российских регионов, в основном из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Владимирской, Ростовской и Тульской областей. Средняя загрузка гостиниц в 2024 году увеличилась на 10%.

По словам специалистов, особой популярностью у туристов пользуются столичные летние фестивали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.