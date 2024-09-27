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27 сентября, 10:15

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Мэр Москвы подвел итоги летнего туристического сезона

Мэр Москвы подвел итоги летнего туристического сезона

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Сергей Собянин подвел итоги работы туристической отрасли минувшим летом в своем персональном блоге. По его словам, Москве удалось побить рекорд по турпотоку, который был установлен в 2019 году.

Большинство туристов приезжают в столицу из других российских регионов, в основном из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Владимирской, Ростовской и Тульской областей. Средняя загрузка гостиниц в 2024 году увеличилась на 10%.

По словам специалистов, особой популярностью у туристов пользуются столичные летние фестивали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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