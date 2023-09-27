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27 сентября, 22:15

Экономика

Собянин: автозавод "Москвич" получит статус промышленного комплекса

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Завод "Москвич" получил статус промышленного комплекса. Теперь он может рассчитывать на налоговые льготы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, сэкономленные средства могут пойти на развитие производства. Автомобили хорошо зарекомендовали себя в такси и каршеринге, ими активно пользуются и ведомства, отметил градоначальник.

Всего выпустили 27 тысяч машин. Это кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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