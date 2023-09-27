Новости часа: в Москве ведется строительство новых корпусов городских стационаров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве одновременно строят новые корпуса и флагманы в девяти больницах. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 6,5 тысячи автобусов и электробусов оборудованы для проезда маломобильных пассажиров. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Туроператоры распродали почти все осенние туры в Москву. Это данные Российского союза туриндустрии.