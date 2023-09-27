Центр Москвы перекроют 29 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 17:15

Город

Новости часа: в Москве ведется строительство новых корпусов городских стационаров

Новости часа: в Москве ведется строительство новых корпусов городских стационаров

Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания

Собянин: новый корпус ГКБ № 31 им академика Савельевой планируется открыть в январе

Новости часа: новый корпус ГКБ № 31 имени академика Савельевой будет рассчитан на 100 коек

Новости часа: Собянин назначил правительство Москвы после переизбрания

Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания

Новости часа: более 240 социально ориентированных НКО получат поддержку Москвы

Собянин: новый корпус ГКБ № 31 имени академика Савельевой планируется открыть в январе

Новости часа: турпоток в Москве в этом году достиг рекордного значения

Собянин рассказал об итогах 10 лет работы городского Wi-Fi в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве одновременно строят новые корпуса и флагманы в девяти больницах. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 6,5 тысячи автобусов и электробусов оборудованы для проезда маломобильных пассажиров. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Туроператоры распродали почти все осенние туры в Москву. Это данные Российского союза туриндустрии.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородстроительствотранспорттуризмвидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика