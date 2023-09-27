Центр Москвы перекроют 29 сентября

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27 сентября, 16:30

Общество

Новости часа: новый корпус ГКБ № 31 имени академика Савельевой будет рассчитан на 100 коек

Новости часа: новый корпус ГКБ № 31 имени академика Савельевой будет рассчитан на 100 коек

Новости часа: Собянин назначил правительство Москвы после переизбрания

Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания

Новости часа: более 240 социально ориентированных НКО получат поддержку Москвы

Собянин: новый корпус ГКБ № 31 имени академика Савельевой планируется открыть в январе

Новости часа: турпоток в Москве в этом году достиг рекордного значения

Собянин рассказал об итогах 10 лет работы городского Wi-Fi в Москве

Новости часа: автозавод "Москвич" получит налоговые льготы

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги конкурса для социально ориентированных НКО

Новости часа: более 240 социально ориентированных НКО получили поддержку Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый корпус ГКБ № 31 имени академика Савельевой будет рассчитан на 100 коек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На пяти крупных улицах города с интенсивным движением количество нарушений ПДД сократилось на 90%. Это данные Дептранса.

Туман опустится на Москву и область в ночь на 28 сентября. Об этом сообщил Гидрометцентр.

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