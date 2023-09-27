Новости часа: новый корпус ГКБ № 31 имени академика Савельевой будет рассчитан на 100 коек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый корпус ГКБ № 31 имени академика Савельевой будет рассчитан на 100 коек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На пяти крупных улицах города с интенсивным движением количество нарушений ПДД сократилось на 90%. Это данные Дептранса.

Туман опустится на Москву и область в ночь на 28 сентября. Об этом сообщил Гидрометцентр.