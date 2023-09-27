Новости часа: более 240 социально ориентированных НКО получат поддержку Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 240 социально ориентированных НКО получат поддержку Москвы. Об этом заявил Сергей Собянин.

Маршруты наземного транспорта меняют в Москве, чтобы они проходили ближе к метро и МЦД. Об этом сообщили в Дептрансе.

Около 12 тысяч учащихся в Москве сразятся в новом сезоне киберспортивной лиги. Об этом рассказали в департаменте образования.