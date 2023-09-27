Центр Москвы перекроют 29 сентября

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27 сентября, 14:45

Общество

Новости часа: более 240 социально ориентированных НКО получат поддержку Москвы

Новости часа: более 240 социально ориентированных НКО получат поддержку Москвы

Собянин: новый корпус ГКБ № 31 имени академика Савельевой планируется открыть в январе

Новости часа: турпоток в Москве в этом году достиг рекордного значения

Собянин рассказал об итогах 10 лет работы городского Wi-Fi в Москве

Новости часа: автозавод "Москвич" получит налоговые льготы

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги конкурса для социально ориентированных НКО

Новости часа: более 240 социально ориентированных НКО получили поддержку Москвы

Сергей Собянин подвел итоги конкурса для социально ориентированных НКО

Новости часа: туристическая отрасль Москвы практически полностью восстановилась

Сергей Собянин: турпоток в Москве этим летом увеличился на 17%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 240 социально ориентированных НКО получат поддержку Москвы. Об этом заявил Сергей Собянин.

Маршруты наземного транспорта меняют в Москве, чтобы они проходили ближе к метро и МЦД. Об этом сообщили в Дептрансе.

Около 12 тысяч учащихся в Москве сразятся в новом сезоне киберспортивной лиги. Об этом рассказали в департаменте образования.

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