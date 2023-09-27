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27 сентября, 15:15

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Собянин: новый корпус ГКБ № 31 имени академика Савельевой планируется открыть в январе

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На территории городской клини­ческой больницы № 31 завершается строительство нового травматолого-ортопедического корпуса. Общая готовность объекта составляет 80%. Сергей Собянин рассказал об этом в ходе осмотра на улице Лобачевского.

В 8-этажном здании будут оказывать плановую и экстренную медицинскую помощь взрослым пациентам. Корпус оснастят новейшей медицинской техникой, он будет рассчитан на 100 коек. В нем разместят семь суперсовременных операционных, из них четыре будут высокотехнологичными.

Для пациентов в новом корпусе создадут максимально комфортные условия. Первых из них планируется принять уже в начале 2024 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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