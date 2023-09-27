Собянин рассказал об итогах 10 лет работы городского Wi-Fi в Москве

10 лет исполнилось московской городской сети Wi-Fi. За эти годы она стала одной из самых крупных в мире, сообщил Сергей Собянин.

В этом году количество точек доступа достигло почти 25 тысяч, а начиналось все в 2013 году, когда к Сети подключили парки и общежития. Через три года Wi-Fi пришел на центральные улицы, а в 2017 году подключили первые библиотеки и учреждения культуры.

Как отметил мэр, в Москве создана стабильная и бесшовная сеть. Это значит, что интернетом можно пользоваться во время перемещений по городу без повторной авторизации в течение суток.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.