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27 сентября, 13:30

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Собянин рассказал об итогах 10 лет работы городского Wi-Fi в Москве

Собянин рассказал об итогах 10 лет работы городского Wi-Fi в Москве

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10 лет исполнилось московской городской сети Wi-Fi. За эти годы она стала одной из самых крупных в мире, сообщил Сергей Собянин.

В этом году количество точек доступа достигло почти 25 тысяч, а начиналось все в 2013 году, когда к Сети подключили парки и общежития. Через три года Wi-Fi пришел на центральные улицы, а в 2017 году подключили первые библиотеки и учреждения культуры.

Как отметил мэр, в Москве создана стабильная и бесшовная сеть. Это значит, что интернетом можно пользоваться во время перемещений по городу без повторной авторизации в течение суток.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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