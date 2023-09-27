Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги конкурса для социально ориентированных НКО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Гранты от Москвы получат организации, помогающие участникам СВО, детям с аутизмом и бездомным животным. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столице к зиме подготовили 139 автомобильных баз коммунальной техники. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Петр Бирюков.

Набережную в районе Покровское-Стрешнево в Москве начали благоустраивать. Об этом заявил исполняющий обязанности заммэра Андрей Бочкарев.