Центр Москвы перекроют 29 сентября

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27 сентября, 12:30

Общество

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги конкурса для социально ориентированных НКО

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги конкурса для социально ориентированных НКО

Новости часа: более 240 социально ориентированных НКО получили поддержку Москвы

Сергей Собянин подвел итоги конкурса для социально ориентированных НКО

Новости часа: туристическая отрасль Москвы практически полностью восстановилась

Сергей Собянин: турпоток в Москве этим летом увеличился на 17%

Собянин рассказал о развитии спортивного кластера "Свиблово"

Собянин присвоил статус промкомплекса автозаводу "Москвич"

Собянин: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону

Собянин заявил о готовности Москвы к предстоящему отопительному сезону

Новости часа: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Гранты от Москвы получат организации, помогающие участникам СВО, детям с аутизмом и бездомным животным. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столице к зиме подготовили 139 автомобильных баз коммунальной техники. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Петр Бирюков.

Набережную в районе Покровское-Стрешнево в Москве начали благоустраивать. Об этом заявил исполняющий обязанности заммэра Андрей Бочкарев.

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