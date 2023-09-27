Центр Москвы перекроют 29 сентября

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27 сентября, 12:00

Общество

Новости часа: более 240 социально ориентированных НКО получили поддержку Москвы

Новости часа: более 240 социально ориентированных НКО получили поддержку Москвы

Сергей Собянин подвел итоги конкурса для социально ориентированных НКО

Новости часа: туристическая отрасль Москвы практически полностью восстановилась

Сергей Собянин: турпоток в Москве этим летом увеличился на 17%

Собянин рассказал о развитии спортивного кластера "Свиблово"

Собянин присвоил статус промкомплекса автозаводу "Москвич"

Собянин: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону

Собянин заявил о готовности Москвы к предстоящему отопительному сезону

Новости часа: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону

Собянин: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 240 НКО получат гранты на реализацию социальных инициатив по итогам конкурса. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Сообщения о пересадках на МЦК в метро стали более краткими. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Туроператоры сообщили об ажиотажном спросе на отдых в Москве среди россиян. Это данные Российского союза туриндустрии.

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