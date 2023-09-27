Новости часа: более 240 социально ориентированных НКО получили поддержку Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 240 НКО получат гранты на реализацию социальных инициатив по итогам конкурса. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Сообщения о пересадках на МЦК в метро стали более краткими. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Туроператоры сообщили об ажиотажном спросе на отдых в Москве среди россиян. Это данные Российского союза туриндустрии.