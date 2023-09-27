27 сентября, 11:30Город
Новости часа: туристическая отрасль Москвы практически полностью восстановилась
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Туристическая отрасль Москвы практически полностью восстановилась. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Почти 7 тысяч тепловых пунктов оборудовали умной технологией поиска утечек. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Москвы Петр Бирюков.
Новый комплексный сервис искусственного интеллекта для диагностики заболеваний заработал в Москве. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Анастасия Ракова.