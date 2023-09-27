Центр Москвы перекроют 29 сентября

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27 сентября, 11:30

Город

Новости часа: туристическая отрасль Москвы практически полностью восстановилась

Новости часа: туристическая отрасль Москвы практически полностью восстановилась

Сергей Собянин: турпоток в Москве этим летом увеличился на 17%

Собянин рассказал о развитии спортивного кластера "Свиблово"

Собянин присвоил статус промкомплекса автозаводу "Москвич"

Собянин: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону

Собянин заявил о готовности Москвы к предстоящему отопительному сезону

Новости часа: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону

Собянин: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону

Собянин: Москву полностью подготовили к новому отопительному сезону

Собянин: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Туристическая отрасль Москвы практически полностью восстановилась. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 7 тысяч тепловых пунктов оборудовали умной технологией поиска утечек. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Москвы Петр Бирюков.

Новый комплексный сервис искусственного интеллекта для диагностики заболеваний заработал в Москве. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Анастасия Ракова.

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