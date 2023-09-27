Центр Москвы перекроют 29 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 07:30

Экономика

Собянин присвоил статус промкомплекса автозаводу "Москвич"

Собянин присвоил статус промкомплекса автозаводу "Москвич"

Собянин: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону

Собянин заявил о готовности Москвы к предстоящему отопительному сезону

Новости часа: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону

Собянин: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону

Собянин: Москву полностью подготовили к новому отопительному сезону

Собянин: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону

Новости часа: Собянин рассказал о развитии спортивного кластера "Свиблово"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии спортивного кластера "Свиблово"

Новости часа: Собянин анонсировал скорое открытие новой поликлиники в Бабушкинском районе

Заводу Москвич присвоили статус промышленного комплекса. Это дает предприятию возможность получить новые налоговые льготы. Как пояснил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, сэкономленные средства завод сможет направить на развитие производства и увеличить объемы производства автомобилей.

"Москвич" стал 67-м предприятием столицы, получившим статус промышленного комплекса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыэкономикагородвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика