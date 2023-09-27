27 сентября, 07:30Экономика
Собянин присвоил статус промкомплекса автозаводу "Москвич"
Заводу Москвич присвоили статус промышленного комплекса. Это дает предприятию возможность получить новые налоговые льготы. Как пояснил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, сэкономленные средства завод сможет направить на развитие производства и увеличить объемы производства автомобилей.
"Москвич" стал 67-м предприятием столицы, получившим статус промышленного комплекса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.