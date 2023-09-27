Центр Москвы перекроют 29 сентября

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27 сентября, 07:15

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Собянин: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону

Собянин: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону

Собянин заявил о готовности Москвы к предстоящему отопительному сезону

Новости часа: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону

Собянин: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону

Собянин: Москву полностью подготовили к новому отопительному сезону

Собянин: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону

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Собянин рассказал о благоустройстве территорий около 60 столичных транспортных объектов

Москва полностью готова к отопительному сезону. Как написал в телеграм-канале Сергей Собянин, специалисты проверили более 74 тысяч объектов, почти половина из которых – это жилые дома.

Профилактику провели на всех теплоэлектроцентралях, котельных, газовых, электрических, водопроводных сетях и системе канализации. Мэр также отметил, что подготовлен запас резервного топлива, а аварийные бригады имеют в распоряжении всю необходимую технику.

Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".

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