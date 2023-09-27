Собянин: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону

Москва полностью готова к отопительному сезону. Как написал в телеграм-канале Сергей Собянин, специалисты проверили более 74 тысяч объектов, почти половина из которых – это жилые дома.

Профилактику провели на всех теплоэлектроцентралях, котельных, газовых, электрических, водопроводных сетях и системе канализации. Мэр также отметил, что подготовлен запас резервного топлива, а аварийные бригады имеют в распоряжении всю необходимую технику.

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