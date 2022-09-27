Отопление включили во всех жилых домах и соцобъектах Москвы

Отопление включили во всех жилых домах и социальных объектах города. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Подача тепла на предприятия начинается после получения от них заявок. Для горожан открыта горячая линия по вопросам отопления по номеру +7 (800) 100-23-29. Обращения рассматриваются в течение одного часа.

Также мэр Москвы добавил, что на ТЭЦ созданы необходимые запасы резервного топлива. Существующие мощности позволяют стабильно и бесперебойно подавать тепло потребителям.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.