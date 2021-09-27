Сергей Собянин поздравил работников детских садов с Днем воспитателя

На востоке Москвы готовят к открытию новый детский сад. Огромное здание сможет принять более 200 дошкольников. В понедельник, 27 сентября, его осмотрел Сергей Собянин.

Мэр пообщался с будущими воспитателями и поздравил нынешних с профессиональным праздником.

Подробнее о том, каким должен быть современный детский сад и что говорит об этом московский стандарт, – в эфире телеканала Москва 24.