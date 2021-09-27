Собянин встретился с призерами чемпионатов WorldSkills по профилю "Дошкольное воспитание"

Сергей Собянин осмотрел новый детский сад на улице Вольной, где встретился с будущими воспитателями – призерами чемпионата WorldSkills в компетенции "Дошкольное воспитание".

"Детские сады посещают почти 500 тысяч московских детишек. Это целая страна. Десятки тысяч воспитателей, нянечек принимают их каждый день, заботятся о них. И в Москве каждый год строится большое количество новых детских садов. За последние годы построено больше 300", – сказал мэр.

Он подчеркнул, что важно не только строить новые здания для детских садов, но и создавать домашнюю уютную атмосферу для детей руками воспитателей и нянь.

Мэр поздравил воспитателей детских дошкольных учреждений с профессиональным праздником и пожелал им здоровья, удачи и успехов в работе. Также он выразил благодарность призерам чемпионата WorldSkills в компетенции "Дошкольное воспитание". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.