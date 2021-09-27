Собянин рассказал о создании комфортной городской среды в Зеленограде

Детские и спортивные площадки с современными игровыми комплексами появятся во всех районах Зеленограда. Он стал еще более уютным и комфортным для жизни. О благоустройстве округа рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

В Крюкове обустроили всю прибрежную территорию Нижнего Каменского пруда. Теперь там есть пространство с велодорожкой, скейт-парком и воркаутом.

Также там строят новый микрорайон с детскими садами, школами, торговыми комплексами и парками. Главным общественным пространством станет новый парк активного отдыха площадью 12 гектаров.

В Савелках благоустроили территорию возле знаменитого "Дома-флейты" и создали новую физкультурно-спортивную площадку. На поле с искусственным покрытием можно круглый год играть в футбол. Появилась прогулочная зона с скамейками, фонарями и цветочными клумбами.

Новые места для прогулок теперь есть и у жителей Матушкина. В зоне отдыха на Березовой аллее установили лавочки, обновили площадки, высадили деревья и кустарники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.