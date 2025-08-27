Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 16:30

Мэр Москвы

Собянин: завершился второй этап создания кинопарка "Москино"

Собянин: завершился второй этап создания кинопарка "Москино"

Сергей Собянин сообщил, что нового появится в МЭШ в будущем учебном году

Собянин назвал города, куда планируется продлить центральные диаметры

Собянин назвал города, куда планируется продлить центральные диаметры

Собянин: 1,6 млн ребят пойдут в детсады, школы и колледжи Москвы в этом году

Собянин представил концепцию Депозитарно-выставочного центра в Коммунарке

Сергей Собянин рассказал о подготовке Москвы к новому отопительному сезону

Собянин заявил, что в столице появятся 11 круглогодичных спортивных площадок

Собянин: в Москве будет создано еще 15 современных пространств для отдыха у воды

Собянин: беспилотный рельсовый транспорт будет развиваться в первую очередь

Второй этап создания кинопарка "Москино" завершен, сообщил Сергей Собянин.

Здесь построены 34 натурные площадки и 6 павильонов. Каждая из декораций используется разными киностудиями.

Мэр осмотрел объект и отметил, что сегодня киноиндустрия в Москве активно развивается. Здесь производят до 90% российского контента. В Москве работают свыше 3,6 тысячи студий, продюсерских центров и медиахолдингов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыкультуракиногородвидеоРоман КарловНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика