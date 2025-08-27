Собянин: завершился второй этап создания кинопарка "Москино"

Второй этап создания кинопарка "Москино" завершен, сообщил Сергей Собянин.

Здесь построены 34 натурные площадки и 6 павильонов. Каждая из декораций используется разными киностудиями.

Мэр осмотрел объект и отметил, что сегодня киноиндустрия в Москве активно развивается. Здесь производят до 90% российского контента. В Москве работают свыше 3,6 тысячи студий, продюсерских центров и медиахолдингов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.