Новости часа: Сергей Собянин рассказал об изменениях в московской системе образования

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти все школы Москвы присоединились к столичной программе подготовки к ЕГЭ. Об этом рассказал Сергей Собянин.

1 сентября в Москве может стать самым жарким за 145 лет. Такой прогноз дал Гидрометцентр.

28 августа перекроют движение возле метро "Бауманская" в связи с праздничным крестным ходом. О перекрытии предупредил ЦОДД.

