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Новости

27 августа, 23:15

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал об изменениях в московской системе образования

Новости часа: Сергей Собянин рассказал об изменениях в московской системе образования

Новости часа: около 5 тыс объектов образования подготовлено к учебному году

Собянин рассказал о городской стратегии развития инженерно-коммунальной инфраструктуры

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 августа

Новости часа: Сергей Собянин рассказал об изменениях в московской системе образования

Сергей Собянин рассказал об изменениях в московской системе образования

Новости часа: Собянин рассказал о том, как изменилась московская система образования

Четыре образовательных учреждения реконструировали в Москве по программе "Моя школа"

В Москве подготовили пять тысяч школ, детских садов и колледжей к новому учебному году

Новости часа: проект "Москва – город кино" объединит 1 170 га креативного пространства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти все школы Москвы присоединились к столичной программе подготовки к ЕГЭ. Об этом рассказал Сергей Собянин.

1 сентября в Москве может стать самым жарким за 145 лет. Такой прогноз дал Гидрометцентр.

28 августа перекроют движение возле метро "Бауманская" в связи с праздничным крестным ходом. О перекрытии предупредил ЦОДД.

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