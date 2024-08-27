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Новости

27 августа, 22:30

Общество

Новости часа: около 5 тыс объектов образования подготовлено к учебному году

Новости часа: около 5 тыс объектов образования подготовлено к учебному году

Собянин рассказал о городской стратегии развития инженерно-коммунальной инфраструктуры

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 августа

Новости часа: Сергей Собянин рассказал об изменениях в московской системе образования

Сергей Собянин рассказал об изменениях в московской системе образования

Новости часа: Собянин рассказал о том, как изменилась московская система образования

Четыре образовательных учреждения реконструировали в Москве по программе "Моя школа"

В Москве подготовили пять тысяч школ, детских садов и колледжей к новому учебному году

Новости часа: проект "Москва – город кино" объединит 1 170 га креативного пространства

Собянин: Москву-реку разделили на участки для отдыха и прогулочных маршрутов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К новому учебному году в Москве подготовили около 5 тысяч зданий детских садов, школ и колледжей. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Жители Москвы 1 сентября могут посетить экскурсии по новым школам. Об этом заявили в департаменте образования города.

Вторник, 27 августа, в Москве стал самым теплым днем с начала августа, воздух прогрелся до 29 градусов. Об этом рассказали синоптики.

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