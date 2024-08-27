Новости часа: около 5 тыс объектов образования подготовлено к учебному году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К новому учебному году в Москве подготовили около 5 тысяч зданий детских садов, школ и колледжей. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Жители Москвы 1 сентября могут посетить экскурсии по новым школам. Об этом заявили в департаменте образования города.

Вторник, 27 августа, в Москве стал самым теплым днем с начала августа, воздух прогрелся до 29 градусов. Об этом рассказали синоптики.

