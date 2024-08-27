Собянин рассказал о городской стратегии развития инженерно-коммунальной инфраструктуры

Москва продолжит снижать потребление воды и электроэнергии за счет использования энергосберегающих технологий. О городской стратегии развития инженерно-коммунальной инфраструктуры до 2030 года в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что сегодня в Москве самый низкий в России износ коммунальных сетей, а резерв мощностей составляет от 12% по электричеству до 56% по водоснабжению. При этом потенциал роста энергоэффективности не исчерпан. Капитальный ремонт жилья, использование новых материалов и технологий, а также цифровая трансформация позволяют экономить миллиарды киловатт-часов электричества, литров воды и калорий тепла.

В ближайших планах – реконструкция ТЭЦ и строительство новых котельных, развитие сетей электро- и теплоснабжения, увеличение мощностей водоснабжения и другое. Всего в стратегию заложены десятки мероприятий.

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