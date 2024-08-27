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Новости

27 августа, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 августа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 августа

Новости часа: Сергей Собянин рассказал об изменениях в московской системе образования

Сергей Собянин рассказал об изменениях в московской системе образования

Новости часа: Собянин рассказал о том, как изменилась московская система образования

Четыре образовательных учреждения реконструировали в Москве по программе "Моя школа"

В Москве подготовили пять тысяч школ, детских садов и колледжей к новому учебному году

Новости часа: проект "Москва – город кино" объединит 1 170 га креативного пространства

Собянин: Москву-реку разделили на участки для отдыха и прогулочных маршрутов

"Мой район. Новости": Собянин анонсировал открытие пятого флагманского медицинского центра

Новости часа: Собянин отметил низкий износ коммунальных сетей в Москве

Образование Москвы готово к началу учебного года, сообщил Сергей Собянин. В этом году откроются 30 новых учебных зданий, куда придут более 15 тысяч детей. Кроме того, можно будет оценить первые результаты новой программы модернизации школьных зданий.

Столица отмечает день российского кино. В последние годы город открывает новые возможности для кинематографистов. В Москве строят современные кластеры для съемок фильмов, также масштабная реконструкция идет и на легендарных советских киностудиях.

Строительство пересадочного узла между станциями метро "Авиамоторная" Большой кольцевой и Калининской линий почти завершено. Он готов на 96%, сейчас идет отделка. Общая протяженность подземного коридора составляет 110 метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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