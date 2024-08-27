Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 27 августа

Образование Москвы готово к началу учебного года, сообщил Сергей Собянин. В этом году откроются 30 новых учебных зданий, куда придут более 15 тысяч детей. Кроме того, можно будет оценить первые результаты новой программы модернизации школьных зданий.

Столица отмечает день российского кино. В последние годы город открывает новые возможности для кинематографистов. В Москве строят современные кластеры для съемок фильмов, также масштабная реконструкция идет и на легендарных советских киностудиях.

Строительство пересадочного узла между станциями метро "Авиамоторная" Большой кольцевой и Калининской линий почти завершено. Он готов на 96%, сейчас идет отделка. Общая протяженность подземного коридора составляет 110 метров.

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