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27 августа, 16:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о том, как изменилась московская система образования

Новости часа: Собянин рассказал о том, как изменилась московская система образования

Четыре образовательных учреждения реконструировали в Москве по программе "Моя школа"

В Москве подготовили пять тысяч школ, детских садов и колледжей к новому учебному году

Новости часа: проект "Москва – город кино" объединит 1 170 га креативного пространства

Собянин: Москву-реку разделили на участки для отдыха и прогулочных маршрутов

"Мой район. Новости": Собянин анонсировал открытие пятого флагманского медицинского центра

Новости часа: Собянин отметил низкий износ коммунальных сетей в Москве

Собянин: московская компания увеличила выпуск медизделий благодаря нацпроекту

Сергей Собянин рассказал о развитии киноиндустрии в Москве

Новости часа: территории более 120 школ и детсадов благоустроены в этом году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин рассказал о том, как изменилась московская система образования. Например, почти во всех московских школах в 11 классах проводят практикумы по подготовке к ЕГЭ.

Жители Москвы 1 сентября могут посетить экскурсии по новым школам. Об этом сообщил столичный департамент образования.

В среду, 28 августа, перекроют движение возле станции метро "Бауманская" в связи с праздничным крестным ходом. О перекрытии предупредил ЦОДД.

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