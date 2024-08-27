Новости часа: Собянин рассказал о том, как изменилась московская система образования

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин рассказал о том, как изменилась московская система образования. Например, почти во всех московских школах в 11 классах проводят практикумы по подготовке к ЕГЭ.

Жители Москвы 1 сентября могут посетить экскурсии по новым школам. Об этом сообщил столичный департамент образования.

В среду, 28 августа, перекроют движение возле станции метро "Бауманская" в связи с праздничным крестным ходом. О перекрытии предупредил ЦОДД.