Четыре образовательных учреждения реконструировали в Москве по программе "Моя школа"

По программе "Моя школа" в Москве реконструировали четыре учебных заведения – в Бабушкинском районе, в Митино, Обручевском районе и Раменках, рассказал Сергей Собянин, выступая на открытом августовском педагогическом совете.

Постоянно обновляются и здания колледжей, добавил Сергей Собянин. В них учащиеся могут получить образование по 170 специальностям. При этом число бюджетных мест в московских колледжах в этом году увеличилось еще на 4 тысячи.

Всего около 5 тысяч школ, детских садов и колледжей подготовлено в Москве, чтобы принять детей в новом учебном году, более 2 тысяч отремонтировано, а 30 новых построены.

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