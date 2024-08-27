27 августа, 13:45Новости
В Москве подготовили пять тысяч школ, детских садов и колледжей к новому учебному году
Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.
Около 5 тысяч зданий школ, детских садов и колледжей подготовили в Москве к началу нового учебного года, сообщил Сергей Собянин в ходе городского открытого августовского педагогического совета.
Москвичи смогут обменять баллы программы "Миллион призов" на билеты в театр.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.