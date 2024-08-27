В Москве подготовили пять тысяч школ, детских садов и колледжей к новому учебному году

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

Около 5 тысяч зданий школ, детских садов и колледжей подготовили в Москве к началу нового учебного года, сообщил Сергей Собянин в ходе городского открытого августовского педагогического совета.

Москвичи смогут обменять баллы программы "Миллион призов" на билеты в театр.

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