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Новости

Новости

27 августа, 13:00

Новости

Новости часа: проект "Москва – город кино" объединит 1 170 га креативного пространства

Новости часа: проект "Москва – город кино" объединит 1 170 га креативного пространства

Собянин: Москву-реку разделили на участки для отдыха и прогулочных маршрутов

"Мой район. Новости": Собянин анонсировал открытие пятого флагманского медицинского центра

Новости часа: Собянин отметил низкий износ коммунальных сетей в Москве

Собянин: московская компания увеличила выпуск медизделий благодаря нацпроекту

Сергей Собянин рассказал о развитии киноиндустрии в Москве

Новости часа: территории более 120 школ и детсадов благоустроены в этом году

Собянин: флагманский центр больницы им Пирогова примет пациентов до конца года

Новости часа: территории более 120 школ и детсадов благоустроены в этом году

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий школ и детских садов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В рамках проекта "Москва – город кино" создадут более тысячи гектаров креативного пространства. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В столице стартовал прием заявок на участие в новом технологическом конкурсе "Роботизация", рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Москва поддерживает внешнеэкономические отношения с более чем 150 странами, заявили в департаменте внешнеэкономических связей.

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