Новости часа: проект "Москва – город кино" объединит 1 170 га креативного пространства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В рамках проекта "Москва – город кино" создадут более тысячи гектаров креативного пространства. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В столице стартовал прием заявок на участие в новом технологическом конкурсе "Роботизация", рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Москва поддерживает внешнеэкономические отношения с более чем 150 странами, заявили в департаменте внешнеэкономических связей.

