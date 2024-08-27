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27 августа, 10:45

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Собянин: московская компания увеличила выпуск медизделий благодаря нацпроекту

Собянин: московская компания увеличила выпуск медизделий благодаря нацпроекту

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Благодаря нацпроекту "Производительность труда" московская компания "Моторика" на 20% увеличила выпуск бионических протезов, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. На сборку протеза теперь требуется меньше времени, а количество неиспользуемых материалов сократилось на треть. Экономический эффект компании от участия в проекте превысил 100 миллионов рублей.

Нацпроект "Производительность труда" реализуется в столице за счет средств городского бюджета. Объемы производства и прибыль возрастают без дополнительных затрат. А производители медицинских изделий получают также значительные налоговые преференции. Это позволяет им экономить средства и инвестировать их в развитие компании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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