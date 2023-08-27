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Собянин: в Москве появилась пятая вертолетная площадка для санитарной авиации

Собянин: в Москве появилась пятая вертолетная площадка для санитарной авиации

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Пятая вертолетная площадка для санитарной авиации появилась в распоряжении оперативного управления Московского авиационного центра. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Теперь людей, нуждающихся в экстренной помощи, могут госпитализировать на вертолете и в многопрофильный клинический центр "Коммунарка". Площадка полностью готова к использованию. Там есть диспетчерский пункт и специальное светотехническое оборудование для круглосуточной работы экипажей санитарных вертолетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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